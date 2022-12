Regione Basilicata, rinnovo presidenti Commissioni Consiliari Permanenti, Cariello (Lega) lascia l’incarico: “Auguri a tutti i riconfermati”

“Dopo tre anni e mezzo a capo della Prima Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali, ho deciso oggi di lasciare la Presidenza al mio collega Nario Aliandro a cui vanno le mie congratulazioni. Ringrazio gli uffici con cui ho lavorato, gomito a gomito, durante questi anni: da capogruppo della Lega continuerò a dedicarmi alacremente alla risoluzione delle problematiche riscontrate sul territorio. Auguro buon lavoro a tutti i nuovi Presidenti e a quelli riconfermati, nella certezza che daranno il loro contributo per la crescita del dibattito politico in Regione Basilicata: siate riferimento, serio ed equilibrato, su temi sensibili e strategici per le sorti della nostra società e dell’intera comunità lucana”. Così in una nota il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello.