Tito, martedì 20 dicembre incontro sul tema “Migranti in Basilicata: alla ricerca di un modello di inclusione sostenibile“

L’inclusione sociale è al centro del modello sociale europeo e dei valori europei sanciti dal Trattato di Lisbona. L’agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ha confermato il ruolo della crescita economica e delle strategie di inclusione nella lotta alla povertà. Come provare a governare il processo di immigrazione in atto? Come promuovere un modello di inclusione sostenibile che soddisfi l’intera comunità? Come interagire tra i diversi stakeholders per raggiungere obiettivi più performanti? Sono alcuni degli interrogativi che verranno posti a Tito il 20 dicembre durante il convegno su “Migranti in Basilicata: alla ricerca di un modello di inclusione sostenibile”, organizzato dall’associazione MedinLucania, con Dino Nicolia, funzionario della Commissione Europea e presidente MedInLucania, Graziano Scavone (sindaco del Comune di Tito), Christian Giordano (presidente della Provincia di Potenza), Fabio Laurino (vice sindaco del Comune di Tito), Alessia Araneo (consigliere comunale M5S Melfi), Raffaele La Regina (segretario regionale Pd uscente e ricercatore Svimez), Francesco Ritrovato (presidente cooperativa “La Mimosa” di Tito), Milvia Gjomarkaj (responsabile comunicazione Psr – Regione Sicilia), Don Giuseppe Molfese (delegato regionale Caritas) e Marianna Scavone (presidente associazione “Ricrea”). Un ringraziamento particolare a Maria Teresa Gatta che ha organizzato l’evento MedinLucania in uno dei territori più emblematici della nostra Terra in relazione ai modelli di inclusione sociale.