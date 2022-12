Stipendi e competenze, applicato ai dipendenti dell’ASP di Basilicata il nuovo sistema indennitario del CCNL

“Applicata ai dipendenti Asp Basilicata anche la parte riferita al nuovo sistema indennitario stabilità nel nuovo CCNL Comparto sottoscritto lo scorso 2 novembre e più specificatamente quella riferita alla parte variabile delle competenze stipendiali che varia da dipendente a dipendente e da mese a mese in funzione dell’inquadramento e delle attività svolte dal lavoratore nel mese di riferimento. I pagamenti avvengono, in onore agli impegni assunti, con la mensilità di dicembre”. A comunicarlo, il Direttore Generale facente funzioni della Asp Basilicata Luigi D’Angola che anticipa anche la corresponsione degli arretrati da gennaio 2021 a dicembre 2022 relativi all’indennità ex art.104 (Indennità di specificità infermieristica) ed art.105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute).

Aggiornata anche l’indennità di polizia giudiziaria ex art.111 a favore di trentanove dipendenti del comparto, confermandola nella misura contrattuale lorda, fissa ed annua di 960,00 euro (ovvero € 80,00 mensili rispetto al precedente valore di € 60,25/mese). I valori complessivi immessi in pagamento con la mensilità ordinaria di dicembre a titolo di arretrati relativi alle due indennità sono pari a 293.644,38 (totale arretrati ex art 105 – Indennità tutela del malato e promozione della salute – anni 2021 – 2022) e di 1.286.448,36 (totale arretrati ex art 104 – Indennità di specificità infermieristica – anni 2021 – 2022).per gli ex art 104 in riferimento all’indennità di specificità infermieristica per gli anni 2021-2022. Il tutto per un totale costo azienda per arretrati relativi agli anni 2021-2011 ex indennità artt. 104 e 105 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP pari a €.2.134617,5. Di recente la Asp aveva già pagato alcuni arretrati con separata mensilità aggiuntiva ai primi di dicembre relativamente agli anni di competenza dal 2019 al 2022 per un totale di €.3.652.292,74. Trattasi di cifre versate al netto di dovuti conguagli. Per il Direttore D’Angola, “con tali versamenti l’Asp ha rispettato tutti gli impegni assunti nell’ultimo tavolo sindacale del comparto che si è tenuto lo scorso 22 novembre”.