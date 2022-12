Picerno, però così fai paura! L’impresa è servita: vittoria a Pescara e sesto posto in classifica

Un inizio campionato poco entusiasmante. Prima il poker ricevuto a Catanzaro, poi la vittoria casalinga contro il Foggia e nessuna vittoria per nove partite, fino ai tre punti ottenuti dopo il 2-1 contro il Taranto alla 12^ giornata. Da lì, è un Picerno da favola, da far paura a chiunque. Chiedetelo oggi al Pescara, dove nella partita con fischio d’inizio alle 12:30 la squadra di mister Longo ha vinto 1-0 grazie alla rete dagli undici metri di Max D’Angelo. E pensare che il Picerno è andato in Abruzzo con gli uomini contati a causa degli infortuni. Vittoria che si aggiunge agli straordinari risultati post Taranto. L’1-1 a Cerignola, la vittoria casalinga 2-1 contro l’Avellino, il pari esterno contro la Gelbison e le tre vittorie consecutive contro il Monterosi, a Messina e in casa contro la Virtus Francavilla. Oggi, 18 dicembre 2022, altra pagina di storia scritta: l’1-0 all’Adriatico resterà per sempre impresso nella testa dei picernesi. Contro una squadra che punta a risalire in Serie B. Bene ha fatto la Società e il DG Vincenzo Greco a dare fiducia a mister Longo. I risultati parlano chiaro. Anzi, chiarissimo. Il Picerno oggi sale al 6° posto in classifica, a 27 punti. La salvezza è praticamente a portata di mano alla fine del girone di andata. La Leonessa della Lucania è a ridosso di Catanzaro, Crotone, Pescara, Juve Stabia e Giugliano. E’ davanti a Taranto, Foggia, Avellino, Potenza e altre.

Il 23 dicembre al “Curcio” arriva la corazzata e capolista Catanzaro (che oggi ne ha rifilate sei di reti al Potenza). Catanzaro che sicuramente dovrà arrivare preoccupato a Picerno. Contro una squadra come quella rossoblù è davvero difficile fare punti.

Claudio Buono