Covid, Gimbe: In Basilicata aumento dei nuovi casi

In Basilicata, “nella settimana dal 25 novembre al primo dicembre, si registra un peggioramento dell’incidenza per 100 mila abitanti (157,6) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (5,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (8,3%) e in terapia intensiva (1,6%) occupati da pazienti Covid-19”. Sono le principali conclusioni del monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia svolto dalla Fondazione Gimbe. (ANSA)