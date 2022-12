Picerno, dall’8 dicembre al 6 gennaio mercatini di Natale e mostra di presepi

Nei giorni 8-9-10-11 dicembre nel centro storico di Picerno ci saranno i “Mercatini di Natale” dalle ore 18 alle ore 23. L’Associazione La Rete, nello spirito di collaborazione con tutte le Associazioni presenti sul territorio, con il patrocinio gratuito del Comune, ha realizzato questo progetto, che vuole contribuire a rendere più bello il periodo natalizio e a far conoscere e promuovere le diverse attività presenti sul territorio, valorizzando aziende e prodotti locali e dare spazio alla solidarietà. Nei giorni dei mercatini ci saranno momenti di animazione e intrattenimento per grandi e bimbi. A partire dal giorno 8 dicembre fino al 6 gennaio, presso i locali della Torre Medioevale, ci sarà l’esposizione di presepi artistici, ad opera di maestri presepiali. “La mostra – fa sapere Antonio Marrese, presidente dell’associazione – vuole idealmente iniziare l’anno che porterà alla celebrazione dell’800° anniversario della realizzazione del primo presepe vivente della storia, realizzato da San Francesco D’Assisi, nel borgo di Greccio in provincia di Rieti, nella notte di Natale del 1223. A tal riguardo sarà possibile vedere un breve video, che riassume la storia del presepe a Greccio. Invitiamo tutti ad unirsi a noi”.