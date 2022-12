Viabilità, da domani rimozione del doppio senso tra Tito e Potenza sul raccordo Sicignano-Potenza

A partire dal primo pomeriggio di domani, martedì 6 dicembre, lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” verrà rimosso il doppio senso di circolazione attivo in corrispondenza del viadotto ‘La Tora I’ (dal km 41,820 al km 45,200) e ripristinata la piena circolazione, su entrambe le carreggiate per un tratto di 3,4 chilometri; per il completamento dei lavori di pavimentazione sui tratti di approccio al viadotto ‘La Tora I, fino al prossimo lunedì 12 dicembre sarà poi attivo il restringimento delle carreggiate, in maniera alternata, tra il km 41,900 ed il km 42,200. Sono stati ultimati, infatti, gli interventi di demolizione dei bypass provvisori precedentemente presenti sulla carreggiata in direzione di Potenza; il ripristino della piena circolazione su entrambe le carreggiate permetterà così all’utenza stradale di usufruire della percorribilità di cinque viadotti (‘La Tora I’, ‘La Tora II’, ‘Centomani I’, ‘Centomani II’ in direzione di Potenza e ‘La Tora I’, in direzione di Salerno) ammodernati. Su tali opere d’arte sono stati eseguiti interventi di manutenzione programmata che – in alcuni casi – hanno comportato la demolizione ed il rifacimento degli impalcati, oltre che l’impermeabilizzazione, l’installazione delle barriere di sicurezza, la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica. I lavori eseguiti rientrano nell’ambito di un più ampio intervento di potenziamento dell’itinerario Basentano (SS407-RA5), che coinvolge altri 8 viadotti delle due infrastrutture stradali, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Tra gli svincoli di Tito Industriale e Potenza Ovest resta così attivo soltanto il cantiere per lavori di manutenzione programmata in corrispondenza del viadotto ‘Piano del Mattino’ (tra il km 41,200 ed il km 41,800), che procedono secondo programma, con ultimazione prevista nel prossimo mese di maggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.