Città delle 100 Scale Festival, domani 3 dicembre a Potenza il melograno protagonista dell’installazione provvisoria della Fontana Gomito Cavallo

Il melograno protagonista dell’installazione provvisoria della Fontana Gomito Cavallo, come previsto a chiusura del Città delle 100 Scale Festival XIV edizione sarà piantato, con una cerimonia pubblica, a Parco Radici (tra piazzale Budapest e via Vienna) affidato alle cure dell’ Associazione Radici, sabato 3 dicembre alle ore 11,00. L’albero è nato nel 1948, in concomitanza dell’anno di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana. Sollecitati da questa coincidenza i protagonisti dell’evento hanno deciso di trapiantarlo in un luogo pubblico, accudito da volontari a simbolizzare la Costituzione e per suscitare attenzione e rispetto nei confronti dei valori di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà e cura dei beni comuni che essa contiene. Nel corso della “cerimonia” sarà proclamato “Il manifesto dell’albero della Costituzione Italiana”.

Continua così la vita del melograno che il 14 ottobre del 2022 è stato protagonista, nell’ambito della XIV edizione del Città delle 100 Scale Festival, dell’installazione collettiva a cura dell’artista Andrea Nolè “Exercise for not losing the smile” realizzata nella fontana Gomito Cavallo di Potenza con la partecipazione delle associazioni Radici, Noi Ortadini, Fuorisentiero, Rocciaviva Matera. L’installazione artistica è stata pensata per sollecitare attenzione e cura verso i beni comuni e l’instaurazione di una nuova alleanza tra uomo e natura. I curatori del Città delle 100 Scale Festival hanno voluto stilare un manifesto composto da dieci punti che sollecitano i cittadini all’impegno quotidiano per custodire i valori fondanti della Costituzione e attuarli nella nostra società. Nell’accostarsi all’albero ognuno potrà ribadire il proprio impegno, l’impegno che ogni azione civile deve avere in riferimento alla Costituzione Italiana, consegnataci dai nostri padri costituenti, i cui valori e obiettivi sono sintetizzati principalmente nei Principi fondamentali (artt. 1-12). Si celebra un rito laico per ribadire i valori comuni della nostra comunità.