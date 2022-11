Ruoti, mattinata di paura. Quattro automobili prendono fuoco in pieno centro abitato

Mattinata di paura a Ruoti, dove in piazza San Vito poco dopo le ore 9, quattro automobili sono andate in fiamme per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Non si registra nessun ferito. Ecco un video delle fiamme che hanno interessato le auto parcheggiate. (Claudio Buono)