Città delle 100 Scale Festiva, domani allo Stabile di Potenza l’attore e regista lucano Dino Lopardo con il suo “Affog*”

Domani, domenica 6 novembre in prima nazionale al Città delle 100 Scale Festival l’attore regista Dino Lopardo porta in scena in prima nazionale al teatro F. Stabile, il suo ultimo spettacolo teatrale Affog*, coprodotto con il Gruppo Della Creta. Ingresso ore 20,30. Con Affog* si viene precipitati, con crudezza e immediatezza drammaturgica, entro il deserto della miseria umana e l’emarginazione esistenziale. Affog* è un monologo polifonico che fa parte di un progetto più̀ ampio: “Trilogia Dell’odio”. Si tratta di tre monologhi indipendenti Affog*; Rigetto ; Cesso – la morte si conquista giocando, con la possibilità̀ però di unire, in sequenza, tutti e tre i pezzi. Dopo lo spettacolo al ridotto l’attore regista, Lopardo, discuterà con gli alunni del liceo scientifico Pasolini, in un incontro aperto al pubblico, delle tematiche dello spettacolo, nell’ambito del percorso rivolto agli studenti “Nutrire lo sguardo”. Affog*, il monologo in programma, interpretato dall’attore performer Mario Russo si svolge dentro un ambiente minimale, una camera semivuota con al centro una vasca da bagno. Lo spettacolo si struttura drammaturgicamente come una vera e propria partitura musicale e corporea. La vasca da bagno e il corridoio proiettano la corsia di una piscina in cui si è consumato il trauma del protagonista, vittima di bullismo. Lo stile recitativo è caratterizzato da un umorismo “sick” (umorismo nero), nell’accezione che ne dà il padre degli scorretti, Lenny Bruce, a connotare una sgradevole visione del mondo in un linguaggio “tragicomico scorretto”. Dino Lopardo è un giovane regista, autore e attore verso cui il festival da tempo pone attenzione, che sta incamerando molti apprezzamenti e premi per la sua drammaturgia e regia teatrale, in particolare per Ion, visto al Festival nella passata edizione, e per alcuni suoi cortometraggi, tra cui il suo ultimo “Vecchio” con Leo Gullotta.

