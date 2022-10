Potenza. L’energia, la forza, la disperazione e la dolcezza di Nadia Beugré al Città delle 100 Scale Festival per un evento di portata internazionale

L’energia, la forza, la disperazione e la dolcezza di Nadia Beugré al Città delle 100 Scale Festival per un evento di portata internazionale. La danzatrice e coreografa ivoriana presenta la sua performance Quartiers Libres martedì 25 ottobre alle ore 20,30 presso la palestra del Liceo Classico di Potenza. Una montagna di bottiglie di plastica vuote, un potente interprete che canta e balla, il pubblico in scena ecco gli ingredienti di una performance ad alto voltaggio che stupisce per la sua immediatezza e il suo immaginario. Nadia Beugré muove i primi passi nella danza al Dante Théâtre, dove esplora le danze tradizionali della Costa d’Avorio. Nel 1997 fonda con Béatrice Kombé la compagnia Tché-Tché, consacrata da premi internazionali. Le sue opere sono state presentate nei festival e teatri più importanti del mondo. Collabora con coreografi internazionali, tra gli altri Seydou Boro, Alain Buffard, Dorothée Munyaneza e Boris Charmatz. “Quartiers libres”: un’espressione francese che significa “spazio di libertà”. Come performance, è stato realizzato per creare uno spazio libero in cui si potesse ascoltare il grido di giustizia di una donna africana. Perché mentre l’Africa annega sotto una montagna di rifiuti di plastica, e in generale i rifiuti occidentali, l’Occidente rimane inerte, apatico, disimpegnato.

Ed è proprio questa mancanza di coinvolgimento che l’emozionante Nadia Beugré cerca di invertire, mettendosi in mezzo al pubblico, esprimendo tutte le cose che non si possono dire – emozioni

troppo complesse per essere espresse a parole – con il suo corpo. Mentre cerca la libertà di parlare, rimane per sempre impigliata nel suo infinito cavo del microfono, intrappolata da una montagna di bottiglie di plastica e, soprattutto, intrappolata dentro di sé mentre, imbavagliata dalle bottiglie e appesantita dai suoi abiti da bottiglia, lotta per raggiungere l’umanità che la circonda. La coreografia e l’interpretazione sono di Nadia Beugré, per l’ideazione e drammaturgia ci ha pensato Boris Hennion mentre per l’ideazione e regia luci c’è Anthony Merlaud.

—-

I biglietti possono essere acquistati anche con 18App e Carta del Docente. I prezzi indicati sono sempre comprensivi dei diritti di prevendita (1 euro).

Promozione – Il biglietto ridotto di € 6,00 a spettacolo è rivolto agli studenti delle Scuole e delle Università, ai soci delle Associazioni culturali, alle Scuole di danza, di teatro, di musica, alle Biblioteche, che all’ingresso dovranno mostrare – se richiesta – la tessera o il documento comprovante il diritto all’acquisto del biglietto ridotto.

Breve Scheda compagnia. Muove i primi passi nella danza al Dante Théâtre, dove esplora le danze tradizionali della Costa d’Avorio. Nel 1997 fonda con Béatrice Kombé la compagnia Tché-Tché, consacrata da premi internazionali. Quindi crea l’assolo Un espace vide: Moi, presentato in Inghilterra, Francia, Burkina Faso, Tunisia, Stati Uniti. Continua la sua formazione coreografica all’Ecole des Sables di Germaine Acogny (Senegal) e nel 2009 all’ Ex.e.r.ce – Danse et Image (direzione artistica di Mathilde Monnier) presso il Centro Coreografico di Montpellier, dove crea il solo Quartiers Libres, presentato al Théâtre de la Cité Internationale di Parigi, e poi negli Stati Uniti, in molte città europee e in Brasile. Nel 2015 lavora alla coreografia di Legacy e nel 2017 alla performance Tapis Rouge. Le sue opera sono state presentate al Festival La Bâtie di Ginevra, Festival d’Automne di Parigi, Holland Festival, Bergen, Darmstadt, Strasburgo, Tolosa, Arles, Lille, Rennes. Nel 2018 dà vita al Roukasskass Club. Attualmente è in preparazione L’Homme Rare, che debutterà al Festival Montpellier Danse 2019. Nadia Beugré collabora con coreografi internazionali, tra gli altri Seydou Boro, Alain Buffard, Dorothée Munyaneza e Boris Charmatz. È artista associata a Vooruit Ghent – Belgio (2017-2021).