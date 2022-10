Potenza, collaborazione tra Comune e Nasce un Sorriso. Al via seminari sul rapporto genitori-figli e uso consapevole nuove tecnologie

Grazie a una collaborazione tra i Servizi sociali del Comune e la cooperativa sociale ‘Nasce un sorriso’ sarà realizzata una serie di quattro seminari sul rapporto tra genitori e figli e sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. Gli incontri, che saranno aperti a educatori del servizio di assistenza educativa domiciliare, famiglie con minori e operatori dei Servizi sociali del Comune, saranno tenuti dalla psicologa e psicoterapeuta Faustina Mangone, e si svolgeranno, dalle 9,30 alle 11,30, nei locali della Biblioteca comunale per l’Infanzia, in via Torraca 113/A. Si comincerà il 21 ottobre con il tema ‘Imparare a dire di no’; il 31 ottobre saranno analizzati gli ‘stili educativi in famiglia’; il 21 novembre sarà la volta della relazione ‘Una guerra di indipendenza: comprendere e affrontare l’opposizione dei figli’; l’ultimo incontro, il 28 novembre, affronterà l’argomento ‘Generazione touch: uso consapevole delle nuove tecnologie’. Per organizzare al meglio la gestione degli spazi gli interessati sono invitati a inviare una mail di richiesta di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica: segreteria.nasceunsorriso@gmail.com