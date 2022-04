L’AZ Picerno per i profughi ucraini. Nuova iniziativa con il Comune di Bella: arrivati in 8 tra mamme e bambini

Dopo aver contribuito all’arrivo di 16 profughi ucraini a inizio marzo, nuova iniziativa dell’AZ Picerno, con il Direttore Generale Vincenzo Greco che ha voluto condividere nuovamente con il Comune di Bella l’arrivo di un altro gruppo di persone dall’Ucraina. A Bella, infatti, nei giorni scorsi sono arrivati in otto tra mamme e bambini, di cui due di 14 e 18 mesi. Le famiglie sono ospiti degli appartamenti individuati dal Comune di Bella. Come in precedenza, la Società AZ Picerno ha deciso di accollarsi i costi del viaggio anche per questo secondo gruppo che è arrivato in Italia. Si tratta di un piccolo gesto da parte della Società a sostegno di un popolo gravemente martoriato dalla guerra. “Come a inizio marzo, è una grande gioia aver accolto il gruppo di bambini e genitori ucraini. Siamo soddisfatti di aver contribuito a una iniziativa così importante. Ci auguriamo che questa guerra possa finire al più presto. Domenica, in occasione della partita di campionato casalinga, ospiteremo tutto il gruppo dei profughi ucraini arrivati a Bella, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sperando di regalare attimi di gioia a queste persone che stanno vivendo tra preoccupazione e paura per ciò che sta accadendo nella loro terra”, sono le parole del DG della Società melandrina, Vincenzo Greco.

redazione