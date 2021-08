Potentino. Spara fuochi d’artificio per il suo compleanno e provoca un incendio: denunciato 31enne

I Carabinieri della Stazione di Avigliano, il 25 agosto 2021, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un giovane residente nella provincia di Salerno per incendio colposo. In particolare, all’esito di approfonditi accertamenti svolti in relazione alle fiamme sviluppatesi lo scorso 16 agosto in un terreno incolto del comune di Avigliano, domate dai Vigili del Fuoco, i Carabinieri hanno scoperto che le stesse erano scaturite dalle scintille propagatesi da alcuni fuochi d’artificio esplosi imprudentemente dal 31enne in occasione di una festa di compleanno. Solo la profonda conoscenza dei luoghi e la prossimità alla cittadinanza hanno consentito ai Carabinieri, a distanza di 10 giorni, di ricostruire la vicenda nella sua interezza, individuando nell’utilizzo incauto di artifizi pirotecnici leciti la causa di un evento che, seppur involontario, avrebbe potuto portare a ben più gravi conseguenze. A tal proposito si rinnova quanto suggerito nel tempo, vale a dire, di segnalare e informare prontamente i Carabinieri di qualunque situazione di pericolo o sospetto, utilizzando il NUE 112 di pronto intervento, od anche rivolgendosi direttamente ai numerosi presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, distribuiti capillarmente nei 100 comuni del potentino, così da consentire di predisporre rapide risposte adeguate alle circostanze.