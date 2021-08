Potenza, dal 27 al 29 agosto il “PrimaVera Art Music Festival”. Evento artistico-culturale in memoria di Vera Manco

Venerdì 27 agosto prenderà vita il “PrimaVera Art Music Festival”, l’evento artistico-culturale organizzato dall’associazione Unidea in memoria della sua presidente onoraria Vera Manco. L’iniziativa si terrà dalle ore 18:30 negli spazi del Circolo “Officine Macondo”, situato in vico Santa Lucia 31, e dalle ore 17:00 presso Largo Santa Lucia – Potenza. Essa sarà suddivisa in tre giornate, ognuna dedicata a una tematica differente:

27 agosto: reading di poesie, a cura di Nulla Accademia;

28 agosto: laboratorio di riciclo creativo, a cura di Luca Califano;

29 agosto: dibattito su “Costituzione e attualità” con il prof. Donato Verrastro dell’Università degli Studi della Basilicata e presentazione del volume “Pensieri per Vera”.

Durante le tre giornate si terranno, inoltre, due contest. Uno nel campo artistico, dal titolo “Visioni di Libertà”, e un secondo in ambito musicale, intitolato “Musica al Centro”. Sarà inoltre ospitata la mostra di Amnesty International “60 volti per 60 anni” di Gianluca Costantini. Il progetto intende promuovere una visione trasversale, intersezionale e godibile della cultura, al fine di riunire la componente studentesca e l’intera realtà cittadina in un momento di forte interazione e miglioramento reciproco. L’intento costitutivo dell’iniziativa è difatti quello di promuovere i valori e gli ideali di libertà, uguaglianza e bellezza che da sempre sono stati il fulcro della pratica associativa di Unidea e, in particolar modo, della dedizione di Vera.

La prenotazione per le attività al chiuso è obbligatoria. L’ingresso è riservato ai possessori di Green Pass. L’evento è finanziato, infine, dall’Università degli Studi della Basilicata con i fondi destinati alle iniziative ed alle attività culturali e sociali degli studenti.

Per info e prenotazioni: https://linktr.ee/associazione.unidea