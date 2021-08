La Leonessa si presenta ai tifosi. Stasera l’AZ Picerno al Teatro Comunale “Peppino Impastato” per la nuova stagione in Serie C

Conto alla rovescia per la presentazione dell’AZ Picerno, che avverrà questa sera, mercoledì 25 agosto, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale “Peppino Impastato” nel cuore di Picerno. Società, squadra, staff tecnico e collaboratori, con il Direttore Generale Vincenzo Greco, si presenteranno alla Comunità ed ai tifosi, in vista dell’imminente inizio di campionato. Sarà presente anche il sindaco, Giovanni Lettieri. La serata sarà presentata da Maria Antonietta Rotundo. Si precisa che sarà possibile accedere al Teatro Comunale in un massimo di 380 persone, nel rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La serata proseguirà con la musica, con Fabio Fiorillo alla voce e Franco Ponzo alla chitarra, in un concerto di canti della tradizione popolare e antologica partenopea e della cultura dei vicoli napoletani. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e rientra nel calendario degli eventi estivi.