Poste Italiane sceglie Ruoti per annullo filatelico dedicato all’evento in occasione della ristampa del volume “L’Antica Terra di Ruoti in Lucania”

Triplo appuntamento giovedì sera a Ruoti. Dopo l’intitolazione del Largo a Gerardo Salinardi, grande storico ruotese si è proceduto alla presentazione della ristampa dell’illustre concittadino “L’Antica Terra di Ruoti in Lucania” pubblicato nel lontano 1983. Alla presenza del Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise, del Prefetto di Sondrio originario di Ruoti Salvatore Pasquariello, sono intervenuti, la presentazione e volume organizzata dall’Associazione Recupero Tradizioni Ruotesi, la dott.ssa Valeria Verrastro della Deputazione Storia Patria e Giuseppe Vinci, responsabile della Comunicazione del Polo Bibliotecario di Potenza. L’evento che è consistito anche nella lettura di alcuni aneddoti da parte di Maria ed Enzina Troiano, è stata trasmessa in diretta streaming con l’ausilio della radio locale, Radio Ruoti.

Degno di nota è stato l’annullo filatelico e la cartolina dedicata all’evento da parte di Poste Italiane. Ruoti è stato così uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Basilicata per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. L’iniziativa di ieri a Ruoti è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’appuntamento dedicato alla filatelia, svoltosi in tutta sicurezza e con l’adozione delle misure anti-Covid e di distanziamento sociale, ha visto la presenza del sindaco Anna Scalise, che si è ritenuta soddisfatta e orgogliosa dell’evento, e di alcuni rappresentanti aziendali di Poste Italiane.