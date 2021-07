Potentino, aggredisce una donna anziana tentando di rapinarla. Arrestato dai Carabinieri a Venosa

I Carabinieri della Stazione di Venosa, con l’ausilio di militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, di origini nigeriane, responsabile di tentata rapina aggravata, lesioni personali e violenza a un pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di martedì scorso, 27 luglio, allorquando i militari, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia, in seguito alla segnalazione telefonica pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, sono intervenuti nel centro abitato oraziano, poiché era stata data notizia di un’aggressione per strada in danno di una signora anziana. Nel dettaglio, la donna, 76enne, poco prima, era stata aggredita fisicamente dal giovane straniero che, dopo averla afferrata per le braccia e spinta contro il muro di una palazzina, ha poi tentato di sottrarle la borsa che indossava.

La stessa, per fortuna, in maniera lucida, ha reagito urlando, costringendo l’autore a desistere dall’azione delittuosa e a darsi alla fuga. Una volta giunti i Carabinieri e raccolto alcuni utili elementi informativi circa il grave gesto poc’anzi consumatosi, le immediate ricerche del fuggitivo, di lì a poco avviate, hanno quindi consentito nel giro di pochi minuti il suo rintraccio, in quanto localizzato nelle vicinanze dell’abitazione della malcapitata. Nella circostanza il ragazzo, alla vista dei Carabinieri, si è dato nuovamente alla fuga, ma è stato tempestivamente raggiunto e bloccato dagli operanti, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, con strattoni e spinte, opponendo viva resistenza. Nel compiere tutti gli accertamenti, consistiti anche nella visione di alcuni filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’evento, i Carabinieri hanno fatto sì che si raccogliessero tutti gli elementi probatori utili a definire le fasi dell’aggressione ed identificare con certezza lo straniero quale autore del reato.

La vittima, per le lesioni riportate, è stata sottoposta alle cure mediche dei sanitari, che le hanno prescritto alcuni giorni di prognosi. Il 28nne, a conclusione delle attività di competenza, è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno associato alla Casa Circondariale di Potenza.