“Basta disservizi da parte di Vodafone”. Miglionico (Gal Percorsi) sui problemi riscontrati dagli utenti

“Il 28 luglio un’altra giornata nera e oggi non si sa. Per gli abbonati Vodafone da mesi telefonare, lavorare al PC e utilizzare i vari servizi di rete, è diventato un vero calvario”. Sono le parole di Michele Miglionico, presidente di Gal Percorsi, in riferimento ai problemi riscontrati dagli utenti della Vodafone, che ha fatto riscontrare dei problemi nel Potentino. “Da molto tempo ormai, con cadenze settimanali la copertura della rete in molti comuni del Melandro (stando alle conversazioni avute con amici) è pari a zero. Il disservizio crea problemi molto seri, che vanno dalla “normale telefonata” al lavoro in smart working. L’annoso problema persiste da molto tempo e interloquire con i responsabili della società è impossibile. Dopo ore di attesa si riesce a parlare con un’operatore che poco o nulla sa dirti sull’ipotetico guasto. La questione sta diventando insopportabile, molti sono costretti ad utilizzare le ore di permesso perché impossibilitati a lavorare, privati e lavoratori autonomi che non posso svolgere al meglio la propria attività e anziani e persone sole lasciate alla speranza che mai nulla accada perché non potrebbero nemmeno chiamare un soccorso. Ho prenotato un colloquio con il reparto tecnico della società, oggi alle ore 16.00 molto probabilmente sarò contattato telefonicamente (rete permettente) e potrò interloquire con un’addetto per meglio comprendere la questione”.