Tutto pronto per l’aperiforum che si terrà il 29 e 30 luglio sulla Torre di Satriano di Lucania in Tito, sito archeologico denominato “Torre di Satrianum in Tito”. In pagina il programma e il menù. Previste anche visite guidate.

Ore 19.00-21:00 visita guidata a cura dell’associazione Memoria e possibilità di osservare in diretta gli scavi a cura della SSBA Matera

Ore 21:30/ 01:00 Apericena sulla Torre a cura del “Il Bistrot Tenuta Caruso”.