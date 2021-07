Picerno, frontale tra moto e auto all’ingresso del paese. Ferito un giovane trasportato in Ospedale

Un brutto incidente si è verificato poco dopo le ore 13 a Picerno, in via Giacinto Albini, lungo la strada principale che porta al centro abitato, a cento metri di distanza dal ponte della ferrovia e dalla stazione ferroviaria. Uno moto è andata a sbattere contro un auto che procedeva in direzione del centro abitato, una Renault Megane. Il giovane alla guida del mezzo a due ruote, che aveva il casco, è balzato dal mezzo ed è andato a sbattere sull’asfalto. Illeso l’uomo alla guida dell’auto, che si è ritrovato improvvisamente lo scooter frontalmente proprio nella curva. Sceso dall’auto, l’uomo si è attivato per assicurarsi delle condizioni del giovane ferito. Sul posto è stato immediato l’intervento dei volontari dell’associazione Anpas ‘Angels’ di Picerno, che hanno prestato le prime cure al giovane, in attesa dell’arrivo, subito dopo, dei sanitari del 118 ‘Basilicata Soccorso’. Il giovane lamentava dolori alla gamba ed era sanguinante dal polso, a causa di alcune escoriazioni. Trasportato in ospedale al ‘San Carlo’ di Potenza, le sue condizioni non sono gravi, ma necessita comunque di un controllo più approfondito a causa dei dolori accusati e del forte impatto. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione, prontamente intervenuti per i rilievi del caso.

Claudio Buono