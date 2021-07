Vincenzo Felitti di Vietri di Potenza è il nuovo presidente del Rotary Club Potenza Torre Guevara

E’ il vietrese Vincenzo Felitti il nuovo presidente del Rotary Club Potenza Torre Guevara, organizzazione che promuove l’integrità e avanza la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace attraverso la community di imprenditori, professionisti e leader della comunità. Nel dettaglio, lo ricordiamo, il Rotary è una associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. Scopo del Rotary è incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività. “Sono onorato – ha dichiarato Felitti e melandronews.it – di essere il presidente di un’associazione così esclusiva e di avere l’opportunità in prima persona di proporre cambiamenti positivi e sostenibili, di favorire l’incontro tra i soci in un clima di benevolenza e di contribuire a creare relazioni improntate ad una vera amicizia. Quella di presidente è una carica di prestigio che ricopro con grande riconoscenza e consapevolezza, felice di poter dare, tra l’altro, lustro anche al mio paese”. Per Felitti, gli auguri anche dal sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano: “Sapere che nostri concittadini rivestono ruoli di rilievo nell’ambito di organizzazioni virtuose non può che impreziosire la nostra comunità. Sono sicuro che Vincenzo Felitti farà un ottimo lavoro; noi saremo sicuramente disponibili a collaborare con la sua associazione in eventuali attività che riguarderanno anche il nostro territorio”.

Claudio Buono