A Bucarest per la promozione della Basilicata con Palazzo Italia. L’impegno di Autolinee Caivano di Picerno

A Palazzo Italia, incubatore di imprese Bucarest, il laboratorio del “fare”

Oltre alle attività di promozione del made in Italy, dell’agoalimentare e della promozione della Cucina Italiana e Mediterranea con l’associazione cuochi Italiani, è sempre più attivo il Desk dell’internazionalizzazione. E’ di qualche giorno fa l’ufficiale evento della presentazione del programma dell’azienda Lucana Geocart, ed ancora di ieri l’ufficiale impegno alla promozione della Basilicata, assunto da Autolinee Caivano – con sede a Picerno – che, oltre a predisporre il programma logistico, con il sostegno dei Palazzo Italia, svilupperà il programma promozionale della Basilicata Turistica. L’azienda Caivano è da sempre attenta alle esigenze del territorio, e da tempo impegnata anche nel sociale, con molte iniziative in terra lucana.

L’associazione Lucani nei Balcani con sede in Palazzo Italia si è resa disponibile a sostenere il progetto ed in occasione della visita dei titolari dell’azienda Caivano Autolinee, Giuseppe e Antonio, si sono perfezionati i dettagli operativi. A conferma del positivo trend di sviluppo delle relazioni tra gli imprenditori privati e Palazzo Italia, è il segnale di ripresa di contatti con svariate società Lucane e del sud Italia che intendono internazionalizzarsi, guardando ai Balcani come area ideale per progetti concreti.