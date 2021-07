A Brienza il I° concorso internazionale di composizione “Francesco Mario Pagano”

La giunta comunale di Brienza con delibera 38 del 13 maggio 2021 ha istituito il primo concorso di composizione musicale intitolato alla figura del famoso giurista e letterato nativo di Brienza “Francesco Mario Pagano” (Brienza 1748 – Napoli 1799). L’iniziativa di celebrare con un concorso di composizione, offre la possibilità di far rivivere con un nuovo linguaggio musicale lo spirito ed il grande esempio civico, umano e letterario dell’insigne burgentino, oltre che a valorizzare talenti giovanili ed emergenti che si confronteranno nella composizione di opere musicali previste o in forma di “Melologo” o di “libera composizione” ispirata alla lettura di scritti di Francesco Mario Pagano.

L’iniziativa vede tra i promotori oltre al Comune di Brienza, il Parco Letterario “Francesco Mario Pagano” del Comune di Brienza, il “Centro studi F. Mario Pagano” di Brienza, l’associazione “Ge- stione Musica” con tutto il necessario supporto di expertise organizzativa e musicale con la direzione artistica del maestro Francesco D’Arcangelo, l’associazione “Officina Musicale 52” che offre un importantissimo contributo in esperienza musicale e presenza sul territorio preziosissima per la buona riuscita dell’iniziativa coinvolgendo il maestro Francesco Parente quale direttore esecutivo della manifestazione.

Il concorso di Composizione “F. Mario Pagano” vedrà coinvolta una giuria di primissimo livello musicale così composta: Piero Romano (presidente), direttore d’orchestra, fondatore e direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia” e già direttore del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera; Joe Schittino, compositore, docente di Armonia e analisi al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli; Giuseppe Di Bianco, compositore, direttore di coro, commissario artistico Feniarco; Giuseppe Carotenuto: violinista; concertino dei primi violini del Teatro San Carlo di Napoli. Per rendere appetibile e coinvolgente il concorso viene previsto di mettere in palio: un premio unico in denaro di 1.000 euro (mille euro), edizione a stampa dell’opera vincitrice a cura delle Edizioni “et cetera musica”.

L’opera vincitrice sarà eseguita in un pubblico concerto il 12 settembre 2021, in occasione della serata di premiazione e parte integrante del concerto “Sonata Dantis” presso la chiesa di Santa Maria.

Il concorso di Composizione “F. Mario Pagano” ha un sito web dedicato www.francescomariopaganocompetition.com, e una pagina facebook: https://www.facebook.com/ConcorsoMarioPagano.