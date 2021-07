Come la tecnologia ha cambiato il mondo dei giochi

Il mondo dei giochi online ha capacità e possibilità infinite. Se prima esistevano solo i giochi da tavolo o di carte, ora esistono vere e proprie esperienze digitali e virtuali, perfette per giocare in compagnia, da soli, o anche con gruppi di sconosciuti. Non serve nemmeno più avere una console o un videogioco. Con l’avvento dei giochi in app per lo smartphone, basta un telefono per iniziare l’avventura.

Insomma, la tecnologia ha cambiato il mondo dei giochi. Anzi, continua a cambiarlo. Più ricercatori e aziende innovano, più cambierà il modo in cui i giocatori si divertiranno -da soli o insieme. Davvero l’industria è cambiata così tanto? Senza dubbio. Prima, si giocava al Monopoli intorno ad un tavolo. Ora si gioca al Monopoli davanti allo schermo, contro il PC, amici o sconosciuti.

Il cambiamento è inevitabile. Basta pensare alle grafiche e agli effetti dei giochi. Non si tratta solo di effetti speciali come quelli di Hollywood, ma di effetti realistici. Colori, linee e suoni sono diventati sempre più simili al mondo reale, per offrire un’esperienza di gioco credibile.

Questo è un aspetto fondamentale, soprattutto in giochi come in quelli di combattimenti. Più un giocatore si sente di essere parte del mondo virtuale, più giocherà. Questo è possibile grazie alla tecnologia, che si è concentrata sull’altra definizione e poi l’ultra alta definizione, sia delle immagini che dei suoni.

Le innovazioni sono state possibili anche grazie agli avanzamenti e cambi nel mondo del coding. Il codice è un altro tassello fondamentale nel mondo dei giochi online. In particolare, si tratta del HTML5. Questo coding si assicura che colori e caratteri abbiano una resa migliore e permette di usare applicazioni basate sul web in modo veloce e anche senza Internet. Insomma, il coding HTML5 permette ai giocatori di giocare senza limiti.

Infatti, tutte queste nuove tecnologie si basano sull’esperienza dell’utente. Il giocatore è al centro delle innovazioni e del marketing. Proprio per questo sono state create vere e proprie mansioni all’interno delle aziende di giochi. Questi esperti provano il gioco, lo modificano e lo valutano in base alla facilità di uso e al livello di divertimento. Se l’utente ha difficoltà a interagire con la piattaforma, allora cercherà un gioco più facile e intuitivo. Per evitare tutto questo, il giocatore è al centro.

Ed è al centro di tutti i giochi. Si dice “tutti” perchè è impossibile contare quanti siano disponibili online. Tra siti dedicati, piattaforme e app, la varietà del catalogo è come una gelateria. Ci sono quelli da combattimento, i giochi di ruolo e anche i casinò online. Chi non ama il blackjack o roulette, troverà un nuovo passatempo nelle slot machine online e anche le slot machine gratis. Poi ci sono i veri e propri universi virtuali, con negozi, isole e avatar realistici.

Il bello di questi cambiamenti è che includono sia i giochi per adulti che quelli per i più piccoli. La tecnologia non discrimina. La varietà di giochi online è vasta come le innovazioni tecnologiche che cambiano questo mondo. E nessuno dei due accenna a rallentare. Quale sarà la prossima frontiera?