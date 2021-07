Open Day vaccinazioni anti-Covid19 a Potenza. Ecco le date dei richiami per chi ha aderito alle giornate dal 12 al 15 aprile

CALENDARIO SECONDA DOSE OPEN DAY DEL 12, 13, 14, 15 APRILE 2021

L’ASP BASILICATA COMUNICA CHE SI PROCEDERA’ ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA SECONDA DOSE AGLI OVER 60 CHE HANNO ADERITO ALL’OPEN DAY ASTRAZENECA DEL 12, 13, 14 E 15 APRILE 2021 NEI GIORNI DEL 2, 3 E 4 LUGLIO 2021. L’ORDINE DI PRESENTAZIONE È QUELLO INDICATO NEL CALENDARIO ALLEGATO. LA SEDE DI VACCINAZIONE È LA PALESTRA “ROCCO MAZZOLA” SITA IN VIA ROMA 43 A POTENZA. SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE NONCHE’ DEL TESSERINO EVENTUALMENTE RILASCIATO AL MOMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE.