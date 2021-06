Tito, indetto concorso pubblico per due posti al Comune. Il bando nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio

Con determina dirigenziale n. 486, il Comune di Tito ha indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto nel profilo di “Istruttore Contabile” ed il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto nel profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile”. I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura online collegandosi al seguente indirizzo: disponibile cliccando qui che sarà attivo dalla data di pubblicazione dell’avviso dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 52 del 2 luglio 2021. Si tratta di due posti a tempo pieno e indeterminato.

Le domande dovranno pervenire al Comune entro la data di scadenza del bando, previsto per le ore 23:59 del 17.7.2021 /quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine perentorio. Per tutte le informazioni relative ai requisiti di ammissione, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, alle prove d’esame e ai criteri di valutazione si rimanda al seguente link del sito istituzionale del Comune di Tito, cliccando qui.