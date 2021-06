Ruoti, il Comune sostiene l’atleta di body-building Carlo De Angelis. L’assessore Troiano: “Tifiamo per lui al Mondiale”

L’amministrazione comunale di Ruoti ha voluto fortemente sostenere l’ambizioso progetto di partecipazione al campionato mondiale di body-building dell’atleta lucano Carlo De Angelis. “Ho avuto modo di conoscerlo in questo ultimo anno, proprio a Ruoti, dove sta collaborando ad un progetto che prenderà forma a breve. Nella sua persona si evince una grande passione e sintetizza vari elementi, da quelli legati strettamente alla pratica del culturismo, alla capacità di dedicarsi con spirito di sacrificio per raggiungere obiettivi importanti nella vita”, ha detto il vice sindaco Maria Troiano, che ha ‘sponsorizzato’ la proposta di sostenere l’atleta.

“Lo sport – ha aggiunto Troiano – rappresenta un mezzo importante per sviluppare e prendere consapevolezza delle proprie attitudini. Adesso lo vedremo impegnato sul palco di questa importante manifestazione in attesa di un grande risultato. Sabato si appresta ad affrontare questa nuova sfida che ha preparato in ogni minimo dettaglio e l’amministrazione di Ruoti sarà un ulteriore tifoso, avendo creduto in lui concedendogli il patrocinio gratuito, sommato al contributo di tanti cittadini che hanno sponsorizzato il professionista”.