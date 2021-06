COVID-19 in Basilicata. 36 nuovi casi e oltre 500 guarigioni. Poco più di mille i lucani attualmente positivi

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 giugno, sono state effettuate 4.472 vaccinazioni.

A ieri sono 269.479 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (48,7 per cento) e 143.959 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (25,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 413.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Nella giornata di sabato 19 giugno sono stati processati 606 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Deceduto un uomo di Rionero in Vulture che si trovava ricoverato al San Carlo. Nella stessa giornata sono state registrate 84 guarigioni (tutti residenti in Basilicata). Questi i nuovi contagi comune per comune:

12 Bella – 1 Brindisi di Montagna – 3 Maratea – 1 Marsicovetere – 6 Paterno – 3 Pisticci – 2 Potenza – 4 Ripacandida – 1 Sasso di Castalda – 1 Satriano di Lucania – 2 Viggiano

Questo, invece, il dettaglio dei guariti: 13 Bella – 3 Bernalda – 1 Colobraro – 1 Irsina – 5 Matera – 2 Montalbano Jonico – 1 Montescaglioso – 7 Muro Lucano – 5 Nova Siri – 28 Pisticci – 10 Policoro – 2 Rivello – 2 Rotondella – 1 Salandra – 1 San Chirico Raparo – 1 Scanzano Jonico – 1 Valsinni

Note: a seguito di verifica e riallineamento dati nella piattaforma Covid-19 della Regione Basilicata, in data odierna sono state registrate ulteriori n. 477 guarigioni, relative al periodo antecedente e riferite a soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. In considerazione di quanto su esposto, le guarigioni totali in residenti risultano essere n. 561. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino odierno tengono conto di tale riallineamento.

I casi attuali residenti sono 1269 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 1236

Sono 24.384 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 567 quelle decedute.