Carabinieri in Basilicata. In un anno oltre 5mila chiamate al 112 e 9mila persone denunciate

Sono state 5.401 le risposte alle chiamate al 112 fornite dai Carabinieri in un anno, in Basilicata: il dato è stato reso noto in occasione del 207/o annuale della fondazione dell’Arma, celebrato a Potenza nella sede della Legione Carabinieri Basilicata. In un anno, i Carabinieri hanno svolto oltre 185 mila servizi esterni e 3.700 di ordine pubblico. Le persone identificate sono state oltre 225 mila, quelle denunciate 9.390. Nei primi cinque mesi del 2020, i militari hanno arrestato 176 persone, nei primi cinque di quest’anno 247, con un aumento del 40 per cento. Alla celebrazione hanno partecipato il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e il generale di brigata Raffaele Covetti, comandante della Legione Carabinieri Basilicata. Sono stati premiati alcuni militari, che si sono “particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio a tutela della collettività e del bene comune”. (ANSA)