A Potenza, in occasione della festa del Santo Patrono, in scena la commedia in dialetto potentino “San Gerard’ aiutam’ tu”

Sabato 30 maggio 2021, alle ore 18.30, al cineteatro “Don Bosco” di Potenza, la Compagnia teatrale “Lu Uarniedd” porta in scena la commedia in due atti, in dialetto potentino, “San Gerard’ aiutam’ tu”. Dopo il lungo stop sul palcoscenico dovuto all’emergenza Covid, anche il teatro torna a rinascere. E così, in occasione della festa patronale, “Lu Uarniedd” ritorna in scena con l’esilarante scrittura del regista e attore potentino Vincenzo Lauria che tratta un tema di grande attualità: il petrolio e l’ambiente. La commedia in vernacolo continua dunque a svecchiarsi e ad attualizzarsi sia per la scelta dei temi sia per le moderne scenografie. Durante la rappresentazione si uscirà letteralmente di scena e lo spettacolo continuerà sul grande schermo in un connubio tra teatro e cinema. La trama, avvincente e ricca di colpi di scena, tratta la storia di due fratelli che trovano l’”oro nero” in un terreno di loro proprietà. Sarà davvero una scoperta fortunata?

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. Posti e biglietti numerati. Ingresso ore 18.30, sipario ore 19.00. Per info e prevendite 3459768427.

GUARDA LO SPOT SULLA PAGINA FACEBOOK DE “LU UARNIEDD” CLICCANDO QUI