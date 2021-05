Ruoti, la maggioranza compatta a sostegno del sindaco Scalise

A Ruoti il gruppo di maggioranza, compatta, ha ottenuto il ritiro dei punti presentati dalla minoranza durante il consiglio comunale, tra cui anche la sfiducia al sindaco Annamaria Scalise. Si riporta la nota condivisa dai consiglieri di maggioranza nel consiglio comunale tenutosi in data odierna sulle mozioni presentate per l’ennesima volta dalla minoranza.

La maggioranza compatta ha chiesto ed ottenuto il ritiro dei punti. Solidarietà da parte della maggioranza dell’amministrazione comunale di Ruoti nei confronti del Sindaco Scalise che si è mostrata sempre aperta al dialogo con tutti e capace nella risoluzione e gestione di problematiche che puntualmente si sono verificate. Inoltre il grande senso di responsabilità e di iniziativa che hanno da sempre contraddistinto il suo operato le permettono il rinnovo della fiducia. E’ da diverso tempo ormai che la minoranza- si legge nella nota- continua a chiedere di discutere argomenti iscritti all’ordine del giorno non di competenza di questo organo cercando di mistificare la realtà agli occhi dell’opinione pubblica. Una realtà dove noi amministratori stiamo dedicando la maggior parte del nostro tempo solo ed esclusivamente per il bene della comunità con il lavoro incessante di noi consiglieri e assessori guidati sapientemente dal Sindaco Anna Scalise. Un lavoro certosino che ha sviluppato percorsi virtuosi che stanno portando Ruoti a differenziarsi dalle realtà limitrofe con i vari progetti che stanno prendendo forma. Tutto questo è grazie ad un’amministrazione della cosa pubblica attenta agli interessi dei cittadini che il Sindaco Scalise tenta di intercettare nel migliore dei modi. Nel realizzare tutto ciò, purtroppo, la minoranza tenta solamente di screditare e far perdere tempo alla realizzazione di quanto programmato cercando di distogliere l’attenzione verso questioni futili, senza nessuna proposta nell’interesse della collettività ma mettendo in atto questioni personali e dettate da persone anche al di fuori del consiglio comunale. Noi consiglieri nel rappresentare la totale fiducia nell’operato dell’amministrazione evidenziamo come siamo al fianco del Sindaco Scalise nel procedere convintamente il percorso Amministrativo confermandoLe la fiducia. Nel dissociarsi dal comportamento irresponsabile della minoranza, auguriamo buon lavoro al Sindaco. Dopo la lettura di questa è nota è seguita la votazione del ritiro di tutti i punti all’ordine del giorno, confermando ancora una volta la piena maggioranza e sostegno al Sindaco Scalise.