E’ ufficiale, da lunedì 10 maggio la Basilicata passerà in ‘Area Gialla’. Ecco cosa cambierà

E’ ufficiale. La Basilicata da lunedì 10 maggio sarà classificata come ‘area gialla’. L’ufficialità da parte del governatore Vito Bardi.

Ecco alcune principali novità per l’area gialla.

BAR E RISTORANTI – In zona gialla potranno ospitare clienti a pranzo e a cena purché all’aperto. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Dal 1° giugno, invece, solo in ‘zona gialla’, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle ore 5 alle ore 18. A cena fino alle 22:00, nel rispetto del coprifuoco. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti;

CINEMA, TEATRI E CONCERTI – Già dal 26 aprile, in ‘zona gialla’, hanno riaperto al pubblico. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto;

SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Tra regioni gialle, sono liberi e senza autocertificazione. E’ necessario il ‘green pass’ (completamento vaccino, guarigione o tampone fatto entro le 48 ore precedenti) per raggiungere i territori della zona rossa e arancione. Gli spostamenti devono avvenire nel rispetto del coprifuoco (ore 22:00), anche il rientro al luogo di domicilio e residenza;

VISITE A PARENTI E AMICI – In area gialla, sono consentite una volta al giorno, fino a 4 persone (dal conteggio sono esclusi i figli minori di 18 anni, quindi non più 14 e i conviventi disabili o non autosufficienti);

SPORT – Bisogna attendere al 15 maggio per l’apertura delle piscine all’aperto, all’1 giugno per le palestre. In area gialla è consentito allenarsi liberamente all’aperto e praticare sport di squadra e di contatto (sui campi all’aperto). Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso;

Claudio Buono