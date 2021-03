Potenza, ex calciatore viola la quarantena e si allontana dall’Italia. Sanzionato in Portogallo dalla Digos di Potenza

Misure anti COVID-19, sanzione amministrativa notificata in Portogallo ad ex giocatore del “Potenza Calcio Srl”



Nell’ambito di una mirata ed intensificata attività di controllo e vigilanza disposta dal Questore di Potenza, allo scopo di verificare il rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “SARS-Co-V-2”, il giorno 9 marzo 2021 attraverso l’azione diplomatica dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, su richiesta della DIGOS di Potenza, è stata notificata ad un calciatore di nazionalità portoghese, ex trequartista potentino, la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente per aver violato la quarantena precauzionale disposta dall’ASP di Basilicata. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare e contestare l’arbitrario allontanamento dall’Italia in data 9.11.2020 del soggetto prefato, il quale, in violazione delle prescrizioni governative e locali, è volato in Portogallo trasgredendo l’obbligo dell’isolamento prudenziale disposto a tutto il Gruppo Squadra dall’ASP di Basilicata a causa della positività al Covid-19 di due giocatori. La serrata e puntuale attività di polizia amministrativa ha consentito di dare un’efficace risposta in termini sanzionatori ai trasgressori delle misure anti-contagio.

