Covid-19, in Basilicata i papà tornano in sala parto

È convocata per lunedì 8 marzo, alle ore 12, in streaming, la conferenza stampa congiunta tra la Regione Basilicata, l’Asm e “San Carlo” per informare sul ripristino dell’accesso nelle sale parto ai papà o agli accompagnatori, dopo che lo stesso era stato limitato alle sole partorienti e al personale medico, quale ulteriore misura per contenere la diffusione della malattia pandemica e fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Alla conferenza stampa parteciperanno: Rocco Leone, assessore regionale alla Salute, Giovanni Vizziello, consigliere regionale, Vincenzo Baldassarre, vice presidente del Consiglio regionale, Piergiorgio Quarto, presidente della terza commissione consiliare, Tommaso Coviello, consigliere regionale, Margherita Perretti, presidente della commissione regionale pari opportunità, Gaetano Annese, direttore generale dell’Asm, Giuseppe Trojano, direttore della UOC di Ginecologia ed ostetricia dell’Asm, Giuseppe Spera, direttore generale dell’Aor, Sergio Schettini, direttore della UOC di Ginecologia ed ostetricia dell’Aor.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata