Zampe di gallina, granchi vivi e generi alimentari trasportati in pessimo stato. Sequestro sul tratto lucano dell’A2 del Mediterraneo

Nell’ambito dell’espletamento di servizi mirati, disposti dal Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”, coordinati dalla Sezione della Specialità di Potenza e finalizzati al contrasto del trasporto abusivo di derrate alimentari e di rifiuti speciali, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro, in questi giorni, ha denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria, due conducenti di autocarri che trasportavano merce in violazione della normativa sulla conservazione degli alimenti e del trasporto di rifiuti speciali e solidi urbani. Nel dettaglio, prima nella tratta autostradale della “A2 del Mediterraneo”, nel comune di Lagonegro, è stato controllato un autocarro che trasportava abusivamente un carico di oltre 200 kg di rifiuti speciali consistenti in materiale ferroso trasportato senza la prescritta autorizzazione/iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Il carico dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro ed il conducente denunciato in stato di libertà per violazione del testo unico ambientale. Successivamente, sempre sulla stessa tratta autostradale, e sempre nel comune di Lagonegro, è stato operato un sequestro di pesce e carne essiccata, di sangue di suino cotto, di zampe di gallina, vongole in via di decongelamento, granchi vivi ed altri alimenti di altro genere per diversi chilogrammi. Tutte le sostante alimentari sequestrate, destinate al consumo umano e dirette alla filiera della ristorazione della zona di Lamezia Terme, in Calabria, venivano trasportate in pessimo stato di conservazione, da una cittadina cinese, denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lagonegro.

Lo rende noto la dottoressa Rossana Trimarco, Primo Dirigente della Polizia di Stato di Potenza.