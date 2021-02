Picerno, servizi cimiteriali. Il sindaco Lettieri risponde alla minoranza consiliare: “Comportamento sgradevole”

Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, in riferimento all’interrogazione del gruppo consiliare “Progetto Comune”, a firma del consigliere Giovanni Russo, riguardo la gestione dei servizi di tumulazione al cimitero di Picerno e in particolare sulla salma di un’anziana deceduta che, a dire del gruppo di opposizione, sarebbe rimasta per 25 giorni nell’obitorio del cimitero comunale (qui l’articolo di qualche giorno fa). Di seguito, la risposta integrale del sindaco Lettieri.

“In riferimento all’interrogazione del consigliere Russo, mi sembra opportuno richiamare il consolidato principio dell’attività dell’Ente Locale, che prevede la netta distinzione tra attività gestionale e attività politica. In ottemperanza a questo principio, il consigliere avrebbe potuto fugare facilmente i suoi dubbi recandosi presso gli uffici Comunali preposti essendo la vicenda di mero carattere gestionale. Non ci sottraiamo comunque a un chiarimento e, riscontriamo con quanto acquisito dagli uffici. Nessuna doppia concessione è stata rilasciata dall’ente. Il tempo trascorso per la tumulazione è dovuto all’attività di accertamento della concessione del loculo, assegnato nel 1968 e oggetto di ristrutturazione nel 2010. Se equivoco c’è stato, è sorto nel 2010. Il responsabile del servizio ha correttamente espletato nel minor tempo possibile (considerata anche una settimana di assenza dello stesso per motivi di salute) l’attività di tumulazione notiziando prontamente l’autorità sanitaria preposta. Sgradevole rimane il comportamento del consigliere Russo che ha preferito spettacolarizzare e strumentalizzare l’accaduto invece di chiarirlo nel dettaglio nelle sedi opportune. Nei prossimi giorni valuteremo eventuali azioni legali a tutela degli uffici e dell’onorabilità dell’Ente per le diffamazioni diffuse a mezzo stampa e social”.

