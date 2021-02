Baragiano, allarme smottamenti sulla SP62. Il gruppo di minoranza ‘Valorizziamo’: “Intervenire al più presto per evitare danni seri”

“La Strada Provinciale 62 che dalla via Appia di Baragiano Scalo conduce a Baragiano centro necessita di una urgente messa in sicurezza”. E’ la richiesta che il gruppo consiliare “Valorizziamo Baragiano” ha fatto al presidente della Provincia di Potenza, al responsabile dell’ufficio Viabilità e Trasporti ed al sindaco di Baragiano, oltre che all’ufficio tecnico. La nota è a firma di Rosanna Faraone, Orlando Galizia e Valerio Cocina, che espongono e lamentano la situazione di pericolo che interessa l’arteria. “La strada -fanno sapere- risulta dissestata ed il manto stradale sconnesso, con presenza di tombini i cui chiusini sovrastano la quota stradale. Inoltre, in alcuni tratti, mancano da anni le barriere, e dove ci sono, non sono idonee”.

In questi giorni, anche a seguito delle abbondanti precipitazioni, come riferito dai consiglieri, la “situazione è peggiorata ulteriormente, come all’imbocco della strada Fontanella, dove si sta intensificando un movimento franoso che costituisce pericolo”.

Per i consiglieri del gruppo “Valorizziamo Baragiano”, bisogna intervenire al più presto per evitare pericoli ben più seri. Da qui la richiesta a Provincia e Comune.

