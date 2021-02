Picerno, la denuncia del gruppo di opposizione Progetto Comune: “Salma di un’anziana custodita 25 giorni nella camera mortuaria del cimitero”

Il gruppo di opposizione ha fatto una interrogazione urgente sulla gestione dei servizi di tumulazione al cimitero di Picerno. Di seguito, la nota stampa integrale

La vicenda dell’assegnazione del medesimo loculo cimiteriale a più persone ci lascia senza parole. Mai avremmo immaginato di doverci occupare o di vigilare sui servizi di tumulazione. L’episodio, che ci ha spronato ad interrogare il Sindaco e la maggioranza, non sarebbe neanche il solo e neanche tanto isolato. La situazione è davvero ambigua. Vogliamo vederci chiaro e capire cosa sia realmente successo durante il primo mese del nuovo anno. Come sia possibile che la salma di un’anziana signora, deceduta per Covid l’8 gennaio, è stata custodita per 25 giorni nella camera mortuaria del cimitero prima di essere inumata? Da quanto abbiamo rilevato, la signora avrebbe sottoscritto la concessione di un loculo anni fa e quindi ci chiediamo come sia possibile che dopo la sua dipartita, lo stesso loculo fosse occupato ed assegnato ad altri?

Per queste ragioni chiediamo che venga chiarita la vicenda non solo a noi consiglieri di minoranza, ma all’intera popolazione. Ripetiamo che mai e poi mai avremmo pensato di doverci occupare di tali questioni, ma di fronte alla negligenza di taluni non possiamo tacere e far finta di nulla. Crediamo sia legittimo che i picernesi sappiano cosa sta accadendo presso il camposanto comunale, trascurato più che mai negli ultimi anni, oggi diventato pure teatro di gravi eventi e inquietanti equivoci. Speriamo in una repentina risposta, magari a seguito della convocazione di un consiglio comunale, evento sempre più raro nell’amministrazione locale”.

comunicato stampa gruppo di opposizione

Progetto Comune Picerno