“Tra tante storie la mia” e “Caro amico specchio”. Nei libri della lucana Vita Rossetti l’inno alla vita di chi ha battuto un male

“Tra tante storie la mia” e “Caro amico specchio”. Bisogna leggere questi due libri di Vita Rossetti, donna di Montescaglioso, per capire com’è meravigliosa la vita e come, anche di fronte a grandi difficoltà, come quella di combattere un male, serve tanto coraggio anche in un cammino duro e tortuoso. Lo racconta la signora Vita Rossetti, lucana, nei suoi due libri che ho avuto il piacere di leggere e che oggi recensisco con questi pensieri. I due libri, il primo di “Il Filo editore” e il secondo “Dibuono edizioni”, sono un inno alla vita. Ma, sembrerà strano, per presentare uno dei due libri, sarebbe bello partire dal retro della copertina. Dove una citazione riposta “La vita è bella è ogni giorno vale la pena di essere vissuto. Quando ti rendi conto che stai per perderla ti impegni per farcela”. Parole forti, di una donna forte, che parla con un linguaggio immediato. Nei suoi libri, Vita Rossetti racconta dell’aggressione del cosiddetto “mostro”, il cancro, come lei lo definisce. Un diario racconto della sua vita, che aiuta a capire come sia importante comprenderne il pieno valore. I libri danno la forza, forse in particolare a chi soffre di qualsiasi malattia, di non abbattersi, e di trovare la forza per combattere la malattia. Lei, che la malattia l’ha sconfitta, racconta tutto. E con i suoi scritti, non solo libri, ma anche attraverso la partecipazione a concorsi letterari e similari, sottolinea quanto sia importante la prevenzione e la sensibilizzazione su queste malattie.

Due libri, di 92 e 78 pagine, piacevolmente leggibili. Intensi, ricchi di emozioni e di risposte che forse, chi ha sofferto e sta soffrendo, non ha mai avuto. Due libri che consiglio vivamente, perché diretti, importanti. Due libri che l’autrice, che ha vinto una importante battaglia, dedica al marito, ai figli, alle nuore ed ai nipoti, ai medici, ai bambini, alle donne e agli uomini di ogni età.

Degne di nota sono queste righe: “Voglio ricordare che la vita – scrive Rossetti – è mistero, meraviglia, e va amata e vissuta con gioia e armonia. Usiamo la testa e il cuore, diamoci una mano e uniti lottiamo per la salute”.

I due libri sono disponibili cliccando qui: Tra le tante storie la mia – Caro amico specchio

Claudio Buono