Muore a 22 anni Luigi Sbandi. Il giovane era legato a Vietri di Potenza

Dolore e sgomento a Napoli, ma anche a Vietri di Potenza, per la morte di Luigi Sbandi, un giovane di 22 anni, campione nazionale di squash, uno sport di racchetta, che era legato anche al centro del Melandro. Figlio di Enrico, stimato giornalista ed esperto di comunicazione, discende da Luigi Indiveri, il cui cognome è rimasto a contrassegnare una storica abitazione situata in contrada Santa Maria a Vietri di Potenza, denominata “Villa Indiveri”. Luigi, deceduto per morte naturale, aveva scelto proprio Vietri qualche anno fa per allenarsi e prepararsi, in vista dei campionati europei in programma in Repubblica Ceca, a Praga. Luigi era un ragazzo forte, determinato. Dopo il Liceo Classico, da poco si era laureato in ingegneria. Ed era un vero campione, non solo nello sport ma anche nella vita. Nel 2016 aveva conquistato il titolo Italiano individuale di Eccellenza di Squash e per diversi anni è stato componente delle Squadre Nazionali Giovanili, un impegno pressante che non gli ha mai impedito di dare e raggiungere il massimo anche negli studi. Spesso Luigi ha raggiunto Vietri, con papà Enrico, molto legato al centro vietrese. Proprio Enrico gli aveva trasmesso l’amore per Vietri. Oggi purtroppo è arrivata questa triste notizie che ci lascia tutti senza parole e ci rattrista. Chi vi scrive, ha raccontato di Luigi, quando ha scelto Vietri per allenarsi e per far conoscere lo squash in Basilicata, sport molto bello, ma poco conosciuto in Basilicata.

Un grande abbraccio all’amico Enrico ed ai familiari, per la prematura scomparsa di Luigi. Ragazzo d’oro, campione nello sport e nella vita.

Ciao Luigi.

Claudio Buono