COVID-19 IN BASILICATA. 256 tamponi, 13 nuovi casi e 483 guarigioni

Appena 256 i tamponi processati ieri in Basilicata. Sono 13 i nuovi casi tra i lucani e 4 i guariti. Nessun deceduto nell’ultimo giorno. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI IN AUMENTO – Sono 73, 5 in più di ieri. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 10 nelle Malattie Infettive, 6 in Pneumologia e nessuno in Terapia Intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 24 nelle Malattie Infettive, 25 in Pneumologia, 25 in Medicina d’Urgenza e 6 in Terapia Intensiva;

I CASI TRA I LUCANI SONO 13 – 1 Balvano, 2 Bernalda, 1 Lavello, 1 Paterno, 1 Pignola, 4 Policoro, 1 Rionero in Vulture, 1 Tursi, 1 Vietri di Potenza (domiciliato a Potenza);

I GUARITI TOTALI SONO 4 – 1 Montalbano Jonico, 1 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida;

Gli attuali casi tra i lucani sono 5.070, di cui 4.997 in isolamento domiciliare. 316 i deceduti, 7.464 i guariti.

A a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 479 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 483 guarigioni.

Claudio Buono