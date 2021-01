“Incarcerata per un tema e poi confinata a Tito”. Su La Repubblica, Concita De Gregorio racconta la storia degli zii

La notizia riportata dal portale titonline.it, che riproponiamo qui

Nella sua rubrica sull’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, Concita De Gregorio racconta la storia degli zii di Leonardo Magini, Manlio e Maria Luisa Tulli, che si conobbero a Tito dove entrambi furono confinati per le loro idee antifasciste. Quando Maria Luisa aveva tre anni, il padre Enrico, detenuto politico, condivise la cella con Antonio Gramsci. Il centenario del Partito Comunista, e il suo fondatore, sono all’origine di questo ricordo su una persona che all’epoca non era ancora nata. Il 21 novembre 1927, dal carcere di Turi, Antonio Gramsci scrive alla moglie: ‘Carissima Giulia, da qualche giorno non sono più isolato, ma sto in una cella comune con un altro detenuto politico, che ha una graziosa e gentile bimbetta, di tre anni, che si chiama Maria Luisa. Secondo un costume sardo, abbiamo deciso che Delio (il primo figlio di A. G.) sposerà Maria Luisa appena i due siano giunti all’età matrimoniale; che te ne pare?… Ti abbraccio teneramente, cara. Antonio’”.

L’altro detenuto politico è Enrico Tulli, di famiglia bergamasca, cattolico e poi redattore de ‘L’Unità’, condannato a tredici anni e che morirà di lì a poco, fuoriuscito in Francia. Quindici anni più tardi, Maria Luisa, studentessa al liceo classico Parini di Milano, deve fare un tema in classe di italiano in cui le è richiesto di spiegare come Mussolini incarni il ‘Principe’ di Machiavelli. Lo svolgimento è tale che Maria Luisa viene arrestata, prima fa tre mesi di galera a San Vittore nel reparto maternità tra infanticide e condannate per aborto, e poi viene condannata a cinque anni di confino a Tito di Lucania, provincia di Potenza.

