In Basilicata 8 decessi in un giorno, 58 nuovi casi e 13 guariti. Ecco l’aggiornamento del 19 gennaio

Sono 752 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Di questi, 61 sono positivi, di cui 58 lucani. Pesante il bilancio dei deceduti, 8 in totale. Mentre i guariti sono 13. La Task Force della Regione Basilicata rende noto anche dei test antigenici: 1.1.57 quelli processati nell’ultimo giorno, ma non si conoscono gli esiti. In caso di positività, si dovrebbe procedere all’effettuazione del tampone molecolare. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 82 – Al “San Carlo” di Potenza nelle Malattie Infettive 32, in Pneumologia 26, in Medicina d’Urgenza 8, in Terapia Intensiva 3. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle Malattie Infettive, 5 in Pneumologia e 2 in Terapia Intensiva;

8 LE PERSONE DECEDUTE, di Brienza, Gallicchio, e Sasso di Castalda (2). Tutte e quattro ospiti di una casa di riposo di Brienz. Decessi anche a Grumento Nova e Potenza, e 2 ospiti della casa di riposo di Vietri di Potenza;

I POSITIVI LUCANI SONO 58 – 1 Atella, 1 Avigliano, 1 Brienza, 1 Calvello (domiciliato a Potenza), 10 Filiano, 2 Grumento Nova, 2 Lauria, 5 Lavello, 1 Marsicovetere (domiciliato a Moliterno), 5 Matera, 2 Melfi, 1 Moliterno, 1 Pietragalla, 3 Pignola, 6 Potenza (n. 1 domiciliato a Filiano; n. 1 domiciliato a Pignola), 1 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 7 San Martino d’Agri (n. 5 domiciliati a Viggiano), 1 Sarconi, 1 Satriano di Lucania, 1 Tramutola, 1 Vietri di Potenza. Per il caso di Vietri, potrebbe esserci un errore, dal momento che non ne risulterebbero;

I GUARITI SONO 13 – 3 Atella, 1 Brienza (domiciliato a Potenza), 1 Calvello (domiciliato a Potenza), 2 Lavello, 1 Melfi, 1 Pignola, 1 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 Satriano di Lucania, 1 Tramutola. Guarito anche un lombardo domiciliato in Basilicata, a Ripacandida

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 6.725, di cui 6.643 in isolamento domiciliare. 294 i deceduti per e con Covid-19, 5.172 i guariti.

Claudio Buono