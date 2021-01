Assegnate alla Questura di Potenza due autovetture “Giulietta”

Le autovetture saranno utilizzate per i servizi di controllo del territorio

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha assegnato alla Questura di Potenza due nuove autovetture “Giulietta”, modello storico del marchio Alfa Romeo. I due mezzi, in livrea Polizia di Stato, montano un motore diesel 170 cv con cambio automatico. Presentano specifici allestimenti tra cui la barra luminosa a messaggi variabili e ripari balistici nelle portiere anteriori. Le due autovetture, destinate all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, implementeranno il parco auto delle Volanti in considerazione anche del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, disposto, nel capoluogo potentino, dal Questore Antonino Pietro Romeo. “I due nuovi mezzi – ha precisato il Questore – serviranno per rendere più incisiva l’azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità della Polizia di Stato potentina da sempre al servizio dei cittadini”.