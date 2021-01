A Muro Lucano prende forma la “Denominazione Comunale di Origine”. Il Sindaco Setaro ha nominato la commissione

Oggi il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, ha emesso il decreto sindacale numero 6, che prevede la nomina della commissione comunale DE.C.O. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione, la “Denominazione Comunale di Origine”. Che è anche uno strumento di marketing territoriale che permetterà agli operatori del settore di far conoscere meglio le loro produzioni, anche oltre i confini regionali e nazionali. Così come previsto dal regolamento comunale, la commissione sarà composta da un tecnico specializzato, il dott. Donato Mangone, l’assessore Rosalba Zaccardo, il consigliere comunale Giorgia Mariani e il sindaco, in qualità di presidente.

“Sono certo – ha dichiarato Setaro che tutti contribuiranno a questo importante progetto con il giusto spirito. E’ doveroso ricordare il recente risultato della registrazione ed approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda la registrazione del marchio DE.C.O.. Un lavoro che nasce da un’ intuizione della Pro Loco Murese già nel 2012, portata avanti con forza dall’attuale direttivo e da questa Amministrazione che mi pregio di guidare. Si concretizza oggi un percorso che mira a dare una spinta decisiva alle attività agroalimentari locali valorizzando le nostre eccellenze”.

Setaro ha fatto sapere che sono “già arrivate le prime istanze presso il Municipio e molto presto la Commissione sarà operativa, anche in vista delle attività avviate a livello nazionale con l’associazione “Città della Patata” che vede proprio il nostro Comune tra i soci fondatori. Un augurio alla Commissione, agli agricoltori e a chi, vorrà partecipare a questo ambizioso progetto”, ha concluso.

Claudio Buono