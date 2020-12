AGGIORNAMENTO – In Basilicata 49 nuovi casi di contagio e 86 persone guarite. 6 decessi

Sono 49 i lucani positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo aggiornamento della Task Force della Regione Basilicata, in base ai dati estratti dall’apposita piattaforma informatica. I tamponi analizzati nella giornata di ieri sono stati 836, numero inferiore a quelli analizzati il giorno precedente, che erano 1.104. Anche oggi, come capitato nei giorni scorsi, il numero dei guariti è più alto di quello dei nuovi contagi. Sono 86 le persone che sono guarite o si sono negativizzate dal Covid-19. Si attende il dettaglio per ogni Comune, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. 6 le persone decedute (4 di Potenza e 2 di Sant’Arcangelo). Di seguito i dettagli.

I RICOVERATI SONO 130 – Al “San Carlo” di Potenza 36 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 8 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 31 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 7 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI 49 – 1 Accettura, 1 Atella, 1 Barile, 1 Ferrandina, 6 Lavello, 3 Marsicovetere, 14 Matera, 2 Melfi, 1 Montemilone, 1 Pignola (in isolamento domiciliare a Potenza), 2 Palazzo San Gervasio, 11 Potenza, 1 Sant’Arcangelo, 1 Senise, 3 Venosa;

I GUARITI SONO 86 – 2 Atella, 7 Avigliano, 1 Banzi, 1 Barile, 2 Calvera, 1 Chiaromonte, 1 Corleto Perticara, 1 Forenza, 9 Laurìa, 10 Lavello, 3 Marsicovetere, 2 Matera, 9 Melfi, 4 Montemilone, 1 Montemurro, 3 Palazzo San Gervasio, 3 Paterno, 2 Rotonda (n. 1 residente in Lombardia), 11 Ruoti, 1 San Costantino Albanese , 1 Sarconi, 1 Scanzano Jonico. 2 Senise, 1 Teana, 1 Tramutola, 6 Venosa;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.037, di cui 5.907 in isolamento domiciliare. I guariti hanno raggiunto quota 2.934, mentre i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, con e per Covid-19, sono 199.

Claudio Buono