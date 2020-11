Coronavirus, nell’ultimo giorno in Basilicata 214 nuovi casi tra i lucani. 3 decessi e 44 guariti

Sono 214 i lucani che nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid. Positività spuntate fuori dai 1.714 tamponi processati in regione nell’ultimo giorno. Oltre ai 214 lucani, positivi anche 22 pugliesi, 1 di Ornabasso (Verbania), 1 di Ferrara, 1 di Ispani (Salerno), 1 albanese domiciliato a Palazzo San Gervasio, 1 di Milano domiciliato a Ripacandida, 1 di Napoli domiciliato a Potenza e 1 di Oliveto Citra domiciliato a Potenza. La buona notizia è data dai ricoveri, che non aumentano e sono 176, di cui 23 in terapia intensiva. I guariti nell’ultimo giorno sono 44, numero alto. Di seguito i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE – Sono 176. Al “San Carlo” di Potenza: 40 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza e 12 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 11 in pneumologia, 52 nelle malattie infettive e 11 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN REGIONE – 3 Avigliano, 2 Baragiano, 4 Barile, 2 Bernalda, 14 Calvello (1 domiciliato Lavello), 1 Campomaggiore, 1 Castelsaraceno (domiciliato a Lauria), 8 Ferrandina, 3 Filiano, 3 Genzano di Lucania (1 domiciliato a Latronico), 1 Grumento Nova, 2 Irsina, 14 Lagonegro, 2 Latronico, 8 Lauria, 15 Lavello, 16 Matera (1 domiciliato a Bernalda), 7 Melfi, 1 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 4 Montemurro, 5 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 6 Palazzo San Gervasio, 5 Paterno (1 domiciliato a Montemurro), 1 Picerno, 3 Pietragalla (1 domiciliato a Potenza), 1 Pignola, 2 Pisticci, 3 Policoro, 3 Pomarico, 38 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 9 Ripacandida, 1 San Severino Lucano (domiciliato a Latronico), 1 Sant’Angelo le Fratte, 7 Sant’Arcangelo, 2 Scanzano Jonico, 1 Stigliano, 1 Tricarico, 3 Trivigno, 3 Vaglio (1 domiciliato a Potenza), 4 Venosa (1 domiciliato a Bernalda), 1 Viggiano;

I GUARITI E DECEDUTI – I guariti sono ben 44: 3 Avigliano, 1 Baragiano, 1 Bitetto domiciliato a Rionero in Vulture, 3 Chiaromonte, 1 Episcopia, 1 Forenza, 7 Lauria, 1 Marsiconuovo, 1 Maschito, 2 Matera, 1 Melfi, 6 Paterno, 1 Rapolla, 7 Rionero in Vulture, 3 Ruoti, 2 Sant’Arcangelo, 1 Senise, 1 Terranova di Pollino, 1 Venosa domiciliato a Rionero in Vulture. Sono decedute 3 persone nell’ultimo giorno: 1 di Paterno e 2 di Matera.

Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati processati 148.000 tamponi.

Claudio Buono