Attaccato dai cinghiali che accudiva. Morto 65enne potentino

Non ce l’ha fatta un 65enne originario di Potenza, che a Meldola, in provincia di Forlì dove viveva, è morto a seguito delle gravissime ferite causate da un attacco di alcuni cinghiali che accudiva. Ferite che non gli hanno lasciato scampo. Il tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì, nei pressi di Rocca delle Caminate, un’area situata lungo la strada che porta a Meldola, comune romagnolo. Dopo aver raggiunto il recinto dove c’erano gli ungulati, è stato aggredito dagli stessi, che gli hanno provocato gravi lesioni. E’ riuscito comunque ad uscire dal recinto ed allontanarsi, per poi lanciare l’allarme. Immediatamente soccorso, è stato trasferito dai sanitari all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dov’è stato sottoposto più volte ad interventi in sala operatoria nel tentativo di salvargli la vita. Ma non ce l’ha fatta.

Si era recato all’interno del recinto per dar loro da mangiare. Lascia la moglie e due figli.

redazione