Assembramenti e soste in città. A Potenza sanzioni della Polizia nei vicoli e nel centro storico

A Potenza, nel corso dei servizi disposti dal Questore di Potenza per verificare l’osservanza delle norme anti Covid, personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e presso il Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, hanno effettuato specifici e mirati controlli con particolare attenzione al centro storico del capoluogo. Durante l’attività, sono stati sottoposti a controllo numerosi veicoli e persone nonché esercizi pubblici, accertando che alcune persone sostavano nei vicoli e strade del centro storico, creando assembramento, nonostante quanto imposto dall’Ordinanza emessa dal Sindaco di Potenza in data 16.11.2020, che prevede espressamente il divieto di sosta e assembramento in tale zona della città. Alle persone responsabili di tale infrazione, è stata contestata la sanzione amministrativa di cui all’art. 1 e 2 D.L. 16 maggio 2020 n.33 che prevede il pagamento di una somma da €400,00 a €1.000.00.

comunicato stampa